2020-07-22T17:59:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Водитель авто погиб на месте

Мужчине, который находился за рулем автомобиля Honda Civic, было 34 года
ИННА КОРСАК
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В Могилеве автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Фото: УВД Могилевского облисполкомаВ Могилеве автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Фото: УВД Могилевского облисполкома
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В Могилеве автомобиль Honda Civic выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Водитель авто погиб на месте. Об этом сообщили на сайте УВД Могилевского облисполкома.

«ДТП произошло 22 июля ночью. За рулем легкового автомобиля находится 34-летний мужчина», - рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Мужчину спасти не удалось, он погиб на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГАИ, а также эксперты и следователи.

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