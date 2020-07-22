Белтелерадиокомпания - группе Shuma: Благодаря хорошим отношениям с Федерацией легкой атлетики, такая «интеллектуальная собственность» получила хоть какой-то шанс попасть в телеэфир

В БТРК также добавили, что музыкальная композиция «На моры вутка купалася», использовалась в ролике на законных основаниях. В группе утверждают, что это не так

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Белтелерадиокомпания ответила на претензии группы Shuma и посоветовала поблагодарить Федерацию легкой атлетики за то, что благодаря им такая «интеллектуальная собственность» попала в телеэфир.

С чего все началось. Солистка группы Shuma услышала свою композицию «На моры вутка купалася» в ролике с участием метательницы копья Татьяны Холодович. Этот ролик транслируется на БТ. Артистка возмутилась, что не давала никакого разрешение на использование песни и собиралась подавать в суд.

В среду, 22 июля, Белтелерадиокомпания в своем Телеграм-канале опубликовала ответ группе Shuma.

В сообщении говорится о том, что данный ролик был изготовлен по заказу Федерации легкой атлетики у сторонней организации. После этого они были переданы БТРК для того, чтобы размесить в эфире в рамках договорных отношений.

Также, в сообщении обращают внимание на то, что использованная в ролике музыкальная композиция находится в коллективном управлении Национального центра интеллектуальной собственности. С ними у Белтелерадиокопании заключен договор об использовании различных музыкальных произведений.

В медиахолдинге подчеркнули, что они ежеквартально предоставляют сведения о музпроизведениях, которые были переданы в эфир. Также они выплачивают гонорары. Данный случай с песней группы Shuma не стал исключением.