2020-07-22T18:59:03+03:00
Политика
КП Беларусь

Иногородние студенты проголосуют по месту постоянного жительства

Во время выборов они могут находиться на каникулах у родителей и им будет неудобно ехать в общежитие, чтобы проголосовать
Сергей Диндиков
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Учреждениями образования уже предоставлена информация об иногородних студентахУчреждениями образования уже предоставлена информация об иногородних студентахФото: Павел МАРТИНЧИК
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22 июля на заседании ЦИК было принято решение о том, что избиратели, к которым относятся учащиеся и студенты, будут включены в списки для голосования по постоянному месту жительства, сообщает БЕЛТА.

Секретарь ЦИК Елена Дмухайло объяснила, что в методическое пособие для избиркомов будут внесены изменения. Оно было утверждено 20 апреля. А тогда было неизвестно, когда пройдут выборы. Сперва приняли решение студентов-очников включить в список избирателей по регистрации в общежитии, либо по адресу учебных корпусов. Но, когда ЦИК определился с датой выборов, стало понятно, что студенты в то время будут на каникулах у родителей. Поэтому этот момент было решено предусмотреть, чтобы всем было удобно.

Учреждениями образования уже предоставлена информация об иногородних студентах. Они будут включены в списки для голосования по месту постоянного проживания. В Центризбиркоме уточнили, что изменения не затронут студентов, которые будут работать в студотрядах и жить в общежитиях. Этих избирателей малое количество.

Как сообщалось ранее, Палатой представителей на 9 августа были назначены президентские выборы. Досрочное голосование состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбиркомом должны быть подведены не позже 19 августа. Второй тур, если он будет необходим, должен состояться не позднее двухнедельного срока, то есть 23 августа.

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Информация, предоставленная ЦИК, касается лиц, которые в настоящее время находятся под всеми видами медицинского наблюдения, написали они в специальном релизе (подробности).

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