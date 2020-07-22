Павла Северинца не освободили. Он по-прежнему находится в изоляторе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что Северинца не освободят 22 июля Ольге сообщил дежурный

Изменить размер текста: A A

Жена Павла Северинца два часа ждала мужа, но его так и не отпустили. Он по-прежнему находится в изоляторе. Об этом сообщила фотографу «Комсомолки» супруга Ольга.

Спустя два часа ожидания Ольга позвонила дежурному, чтобы уточнить, когда выпустят Павла. Ей ответили, что Северинец находится в изоляторе и в среду, 22 июля, его не освободят.

Люди, которые собрались на Окрестина, чтобы встретить Павла, разошлись.

Утром 22 июля на своей странице в Facebook Ольга Северинец написала, что в 16.00 будет освобожден ее супруг.

Напомним, что Павел Северинец был задержан после пикета, который проходил на площади у Комаровского рынка 7 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Удостоверение журналиста было в крови - его вытерли о мою футболку»: избитый журналист «Радио Свобода» готовит заявление в Следственный комитет.

Журналист Антон Трофимович освещал события 15 июля у здания ЦИК, куда люди пришли подать жалобу на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало. Когда все закончилось, Антона брутально задержали, сломав ему нос. (подробности)