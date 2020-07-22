Видеофакт. В Минске на парковке автомобиль выезжал задним ходом и врезался в Шкоду. Пострадала женщина, которая стояла около авто

В Минске на парковке автомобиль выезжал задним ходом и врезался в Шкоду Фото: Сергей ГАПОН

В Минске на парковке автомобиль выезжал задним ходом и врезался в Шкоду, ее отбросило на стоящую сзади Мазду. Пострадала женщина, которая стояла около передней двери автомобиля Шкода. Об этом сообщили в Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«За рулем автомобиля Мицубиси находился 73-летней водитель. Он не рассчитал силу нажатия педали газа. По этой причине произошло столкновение», — пояснила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска Татьяна Ященко.

Пострадавшая женщина доставлена в больницу для осмотра.

Проводится проверка. Выясняются детали произошедшего.

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