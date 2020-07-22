Макей обсудил по телефону с заместителем Помпео «нюансы президентской кампании» в Беларуси
Министр иностранных дел Владимир Макей обсудил по телефону с заместителем Помпео «нюансы президентской кампании» в Беларуси. Телефонный разговор инициировала американская сторона. Об этом сообщили на странице ведомства.
«Глава МИД и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл обсудили насущные вопросы белорусско-американских отношений, а также остановились на текущих темах международного и регионального регламента», — написано в сообщении.
По просьбам американской стороны глава МИД Владимир Макей проинформировал Хэйла детально о всех нюансах президентской кампании в стране.
Напомним, что выборы президента состоятся 9 августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ермошина – членам участковых избирательных комиссий: «Прошу вас прервать общение и выходы в соцсети, пока они вас не уничтожили».
Глава ЦИК заявила, что кампания складывается скандально и люди, которые будут считать голоса, не чувствуют себя защищенными. И уточнила, что из-за коронавируса на участках ограничат число наблюдателей. (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»