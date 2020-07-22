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Министр иностранных дел Владимир Макей обсудил по телефону с заместителем Помпео «нюансы президентской кампании» в Беларуси. Телефонный разговор инициировала американская сторона. Об этом сообщили на странице ведомства.

«Глава МИД и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл обсудили насущные вопросы белорусско-американских отношений, а также остановились на текущих темах международного и регионального регламента», — написано в сообщении.

По просьбам американской стороны глава МИД Владимир Макей проинформировал Хэйла детально о всех нюансах президентской кампании в стране.

Напомним, что выборы президента состоятся 9 августа.

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