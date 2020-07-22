2020-07-22T20:25:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Макей обсудил по телефону с заместителем Помпео «нюансы президентской кампании» в Беларуси

Телефонный разговор инициировала американская сторона
ИННА КОРСАК
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Макей по телефону обсудил с заместителем госсекретаря США «нюансы президентской кампании»Макей по телефону обсудил с заместителем госсекретаря США «нюансы президентской кампании»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Министр иностранных дел Владимир Макей обсудил по телефону с заместителем Помпео «нюансы президентской кампании» в Беларуси. Телефонный разговор инициировала американская сторона. Об этом сообщили на странице ведомства.

«Глава МИД и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл обсудили насущные вопросы белорусско-американских отношений, а также остановились на текущих темах международного и регионального регламента», — написано в сообщении.

По просьбам американской стороны глава МИД Владимир Макей проинформировал Хэйла детально о всех нюансах президентской кампании в стране.

Напомним, что выборы президента состоятся 9 августа.

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Глава ЦИК заявила, что кампания складывается скандально и люди, которые будут считать голоса, не чувствуют себя защищенными. И уточнила, что из-за коронавируса на участках ограничат число наблюдателей. (подробности)

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