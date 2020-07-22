Лукашенко — доверенным лицам: Надо донести людям, что выборами наша жизнь не заканчивается. То ли еще будет после выборов

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Александр Лукашенко 22 июля встретился с доверенными лицами. Об этом сообщили в БелТА. Он подчеркнул, что попросил организовать встречу именно сейчас, ведь доверенные лица уже успели встретиться и пообщаться с избирателями. А также они смогли прочувствовать на себе ситуацию.

«Я не буду давать вам инструкции. Вы все знаете мою точку зрения. Самое главное, я должен ответить на те вопросы, которые, вы уже почувствовали, наши люди задают вам на встречах...Нам надо пройти этот непростой период. Он будет дорогого стоить. Надо довести людям, что выборами в стране жизнь не заканчивается. И проблемы, которые есть, тоже не закончатся. То ли еще будет после выборов», — подчеркнул глава государства.

Глава государства также рассказал, что к формированию группы доверенных лиц в 2020 году отнеслись трепетно и аккуратно. И добавил, что прежде чем утвердить членов группы, он изучал их биографии.

«Нам наверное только с третьего раза удалось утвердить списки. Мы очень долго их формировали. Только с последним вариантом, который был предложен, я согласился», — пояснил президент.

Лукашенко рассказал, что знает всех людей, которые вошли в число доверенных лиц.