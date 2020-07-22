Водитель авто выезжал со двора, не уступил дорогу мотоциклу и врезался в него
Водитель автомобиля марки Шкода выезжал со двора, не уступил дорогу мотоциклисту и врезался в него. Об этом сообщили в Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«За рулем автомобиля Шкода находился 55-летний водитель. В отношении его составлен административный протокол», — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкая.
В ДТП никто, кроме транспортных средств, не пострадал.
Проводится дополнительная проверка.
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