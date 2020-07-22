Водитель авто выезжал со двора, не уступил дорогу мотоциклу и врезался в него. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В аварии, кроме транспортных средств, никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

Водитель автомобиля марки Шкода выезжал со двора, не уступил дорогу мотоциклисту и врезался в него. Об этом сообщили в Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«За рулем автомобиля Шкода находился 55-летний водитель. В отношении его составлен административный протокол», — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкая.

В ДТП никто, кроме транспортных средств, не пострадал.

Проводится дополнительная проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Авария в Минске: водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту и врезался в него.

Водитель мотоцикла отказался от госпитализации. (подробности)

В Могилеве автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Водитель авто погиб на месте.

Мужчине, который находился за рулем автомобиля Honda Civic, было 34 года. (подробности)