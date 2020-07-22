Забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку: из окна четвертого этажа в Минске выпала годовалая девочка. Фото: Телеграм-канал СК Беларуси

Она жива. Ребенка доставили в больницу для осмотра

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В Минске годовалая девочка забралась на подоконник, открыла створку окна, оперлась на москитную сетку и упала вниз. Об этом сообщили в Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

Инцидент произошел 22 июля. Мама девочки в этот момент находилась на кухне.

Ребенок жив. Девочку доставили в больницу для осмотра.

Специалисты работают на месте случившегося.

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