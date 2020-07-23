2020-07-23T07:30:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На трассе Минск - Гродно водитель Peugeot днем уснула за рулем и врезалась в автокран

Серьезное ДТП произошло на территории Ивьевского района [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Авария произошла на трассе М6 около полпятого вечера. Фото: ГАИ Гродно.Авария произошла на трассе М6 около полпятого вечера. Фото: ГАИ Гродно.
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О серьезном дорожно-транспортном происшествии на трассе М6, сообщили в пресс-службе ГАИ УВД Гродненского облисполкома в группе во ВКонтакте.

Авария произошла на оживленной магистрали направлением МинскГродно в пределах Ивьевского района.

- Столкновение двух ТС произошло на 109-ом километре автотрассы примерно в 16.30 часов. По предварительной информации водитель легкового «Пежо» уснула за рулем из-за чего на скорости въехала в автокран, который ехал в крайне правой полосе, - пояснили в пресс-службе.

Водитель "Пежо" заснула за рулем и допустила столкновение. Фото: ГАИ Гродно.

Водитель "Пежо" заснула за рулем и допустила столкновение. Фото: ГАИ Гродно.

В аварии пострадала сама водитель иномарки, женщину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу.

ГАИ еще продолжает проверку по факту аварии.

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