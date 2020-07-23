2020-07-23T09:39:14+03:00
Политика
КП Беларусь

Адвокаты Бабарико: Письмо КГК, из-за которого было отказано в регистрации кандидатом в президенты, в ЦИК показать отказались

В Центризбиркоме сослались на «тайну следствия» и добавили, что вся нужная информация указана в постановлении об отказе в регистрации Бабарико
Надежда БУТОВИЧ
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Адвокаты Бабарико не смогли ознакомиться с письмо КГК, из-за которого ЦИК отказал в регистрации его кандидатом в президенты.Адвокаты Бабарико не смогли ознакомиться с письмо КГК, из-за которого ЦИК отказал в регистрации его кандидатом в президенты.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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В ЦИК не позволили адвокатам Виктора Бабарико ознакомиться с письмом КГК, которое стало основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты их подзащитного. Об этом написал tut.by со ссылкой на стрим в YouTube, который на канале экс-банкира провел его адвокат Максим Знак.

Вечером в среду, 22 июля, правозащитник рассказал, что на запрос о предоставлении для изучения письма из Госконтроля в ЦИК отвели отказом. Свое решение в Избирательной комиссии объяснили тем, что в данном письме содержится информация из материалов уголовного дела, а все необходимые сведения уже были отражены в постановлении ЦИК об отказе в регистрации Бабарико.

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