Адвокаты Бабарико: Письмо КГК, из-за которого было отказано в регистрации кандидатом в президенты, в ЦИК показать отказались
В ЦИК не позволили адвокатам Виктора Бабарико ознакомиться с письмом КГК, которое стало основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты их подзащитного. Об этом написал tut.by со ссылкой на стрим в YouTube, который на канале экс-банкира провел его адвокат Максим Знак.
Вечером в среду, 22 июля, правозащитник рассказал, что на запрос о предоставлении для изучения письма из Госконтроля в ЦИК отвели отказом. Свое решение в Избирательной комиссии объяснили тем, что в данном письме содержится информация из материалов уголовного дела, а все необходимые сведения уже были отражены в постановлении ЦИК об отказе в регистрации Бабарико.
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