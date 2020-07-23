В Гродно водитель Mazda выехала на тротуар и прокатила на капоте подростка: парня госпитализировали
Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим пешеходом произошло в областном центре 21 июля. Подробности пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.
Водитель не справилась с управлением и заехала на тротуар. Фото: ГАИ Гродно.
Сообщается, что авария случилась в Гродно в вечернее время, примерно в 19.00 часов. На улице Транспортная подросток-пешеход на тротуаре оказался на капоте легковой «Мазды».
- По пока невыясненной причине водитель «Мазды», жительница областного центра, двигаясь по улице Транспортной в сторону улицы Счастного, выехала за пределы трассы и на тротуаре сбила 17-летнего подростка. Молодой человек был серьезно травмирован, ему потребовалась госпитализация, - добавили в пресс-службе.
17-летнего парня госпитализировали после ДТП на тротуаре. Фото: ГАИ Гродно.
По факту ДТП проводится проверка.
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