2020-07-23T10:10:56+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лукашенко: В Украине на 20% рухнуло сельское хозяйство из-за того, что изолировали людей

Действующий президент Беларуси заявил, что пандемия коронавируса повлияла на результаты сельскохозяйственной отрасли в Украине, и посоветовал гомельчанам активно продавать свою сельхозпродукцию
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко считает, что из-за кризиса и голода в 2020 году можно заработать на продовольствии и сельхозпродукции. Фото: БелТА.Лукашенко считает, что из-за кризиса и голода в 2020 году можно заработать на продовольствии и сельхозпродукции. Фото: БелТА.
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О том, что в некоторых регионах России и в Украине произошел спад в сельском хозяйстве, Александр Лукашенко заявил 21 июля, встречаясь с активом Гомельщины. Видео выступления главы страны показал телеканал СТВ.

- Вы здесь живете, как я уже говорил, на курорте, это уникальный край. У вас самые тесные связи с нашими братскими республиками - Россией и Украиной. Надо этим пользоваться, - сказал белорусский лидер, обращаясь к руководящему активу Гомельской области. - Вы видите, что (Прим.: происходит) на Брянщине, Смоленщине и дальше - я уже говорил о России, тем более в Украине! Надо этим пользоваться.

Здесь президент сделал акцент на продажу сельхозтехники и поставок продуктов питания в выше названные страны.

- Сегодня прочитал, что в Украине на 20 процентов рухнуло сельское хозяйство - на двадцать процентов! Из-за того, что изолировали людей и они практически вовремя не посеяли, - подчеркнул Лукашенко. - И в этот хороший год у них очень сильные падения. Но подставьте плечо, они же платят за это - продайте туда свою сельскохозяйственную продукцию, продукты питания - они будут в цене.

Далее лидер Беларуси сообщил, что и ООН в ближайшее время прогнозирует продовольственный дефицит, мол, до 800 миллионов - миллиарда человек на планете будут голодать.

- Значит, нельзя бросать сельское хозяйство - продукты питания будут в цене. И все, что связано с сельским хозяйством, - сделал выводы Лукашенко.

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