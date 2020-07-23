Слишком растолстели: гандольеры Венеции вынуждены сократить число посадочных мест для туристов
О том, что Венецианские гондольеры вынуждены сократить число пассажиров на борту, сообщила The Guardian. Это связано с тем, что за последнее время туристы чрезмерно растолстели.
Как отмечает издание, если для гондол небольшого размера - da nolo, предназначенных для катания по городским каналам, - была разрешено посадка по 6 человек, то теперь - не более пяти. В гондолах экстра размера вместо 14 прокатятся 12 пассажиров, а в лодки da prada пустят не больше десяти туристов.
- За последние 10 - 15 лет туристы и правда сильно поправились. А гондола - это не лифт, где при перегрузке загорается звуковой сигнал. Поэтому было решено ввести ограничение по количеству пассажиров, - резюмировал Андреа Бальби, президент Венецианской ассоциации гондольеров.
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