2020-07-23T10:14:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. В Орше в гостинице в шахту лифта провалился мужчина

Электромеханик проводит техобслуживание лифта, и сам рухнул с высоты второго этажа. Он жив, но сильно травмирован, его на веревках достали спасатели
Надежда БУТОВИЧ
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Рабочий упал в лифтовую шахту с высоты второго этажа. Фото: МЧС.Рабочий упал в лифтовую шахту с высоты второго этажа. Фото: МЧС.
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О ЧП, которое произошло в райцентре на Витебщине, сообщила пресс-служба МЧС на официальном сайте.

В Орше в одноименной гостинице в шахту лифта с высоты второго этажа рухнул мужчина, сообщили в ведомстве.

- Несчастный случай произошел в среду, 22 июля, около 19.20 часов. Прибывшие к месту ЧП спасатели, используя спасательные веревки спасли пострадавшего. Травмированного мужчину, который все время находился в сознании, подняли на первый этаж на высоту трех метров. Затем его передали бригаде медиков. Спасенного с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшую больницу, - пояснили в пресс-службе.

Его на веревках достали на первый этаж спасатели. Фото: МЧС.

Его на веревках достали на первый этаж спасатели. Фото: МЧС.

Как уточнили в МЧС, пострадавший мужчина - электромеханик. Перед происшествием он проводил работы по обслуживанию лифтовой системы в 3-этажной гостинице «Орша».

Правоохранители проводят проверку.

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