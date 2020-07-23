Штаб Бабарико предложил вести стримы с избирательных участков

Это поможет наблюдать за выборами и не заразиться коронавирусом

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Юрист Максим Знак, представитель штаба незарегистрированного кандидатом в президенты Виктора Бабарико, провел стрим и ответил на волнующие избирателей вопросы. В частности - о наблюдении за выборами.

Решение ЦИК ограничить число наблюдателей на участках со ссылкой на эпидемиологическую обстановку не стало неожиданностью, отметил юрист. По его словам, попытка обжаловать такое решение Центризбиркома вряд ли приведет к успеху. Поэтому, как вариант, можно вести стримы с избирательных участков и так обеспечить наблюдение на выборами.

Представитель штаба объяснил: можно поставить на каждом участке видеотрансляцию со стримом, чтобы не только наблюдатели, но и каждый желающий мог видеть, что там происходит. Прямые трансляции будут способствовать тому, чтобы коронавирусом не заразились ни члены комиссии, ни наблюдатели, ни избиратели.

Оборудовать участки видеокамерами ЦИК предложат за счет частных лиц - групп граждан, поддерживающих инициативу.

Ранее высказывались мнения о том, что в случае недопущения на участки независимых наблюдателей вести подсчет тех, кто пришел проголосовать, можно с улицы.

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