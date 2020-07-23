2020-07-23T11:11:12+03:00
Политика
КП Беларусь

«Неужели мы хотим стать населением, для которого «закон не писан»: Андрей Равков завел страницу Facebook и пишет не только официоз

Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси зарегистрировался в соцсетях. Что он публикует?
Надежда БУТОВИЧ
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Андрей Равков с Александром Лукашенко посещал 17 июля витебских десантников. Фото: БелТА.Андрей Равков с Александром Лукашенко посещал 17 июля витебских десантников. Фото: БелТА.
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Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Андрей Равков завел страницу в Facebook. В профиле он написал, что живет в Минске и состоит в браке, что учился Минском суворовском училище и Военной академии Генштаба ВС России.

Появившись в соцсетях, экс-глава Минобороны публикует не только официальную информацию, но исторические факты, а также комментирует ситуацию в Беларуси.

Так, первый его пост, опубликованный 22 июля, - о том, что Александр Лукашенко продолжает посещать воинские части и соединения республики: «Приятно видеть (…) абсолютно осознанную готовность сильных людей уверенно и надежно защищать мир и спокойствие Беларуси», написал Равков.

В тот же день, 22 июля, резюмируя встречу глав правительств ЕАЭС, Равков заметил: «Достигнут консенсус по проблематике противодействия биологической угрозе», говоря о пандемии коронавируса.

Андрей Равков завел страницу в соцсетях. Фото: Facebook.

Андрей Равков завел страницу в соцсетях. Фото: Facebook.

Но если первые публикации главы Совбеза больше насыщены официозом, то затем он перешел к более близким соцсетям темам:

- Ничего, кроме возмущения, не вызывают попытки навязать людям идею, что не следует соблюдать законы. В том числе устраивать драки с милицией, оскорблять должностных лиц и взывать ко всеобщему неповиновению. Неужели мы хотим стать населением, для которого «закон не писан»? Кто в таком случае через несколько лет будет создавать ВВП, обеспечивать спокойствие на улицах, заботиться о пенсионерах? - задался вопросами Равков.

А затем глава Совбеза сделал выводы, что «сегодняшние уличные «герои» сформированы простыми, но вполне «цветными технологиями».

- Примитивный набор заготовленных картинок - упавшая женщина, плачущий ребенок, «зверствующий» спецназ, возмущенный «народный» артист, «несогласный» милиционер и тому подобное. Ложь и провокации. Надо, чтобы это было понятно, - подытожил госсекретарь.

В последней публикации 23 июля он рассказал про события ВОВ июля 76-летней давности во время операции «Багратион».

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Об этом экс-глава Минобороны, госсекретарь Совбеза Андрей Равков, заявил на встрече с Александром Лукашенко (подробности).

В ответ на заявление Лукашенко о планах оппозиции свергнуть власть госсекретарь Совбеза Равков заверил, что Вооруженные силы Беларуси готовы выполнить приказ

Вечером 19 июля этот фрагмент показали в эфире телеканала ОНТ (подробности).

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