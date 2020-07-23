Светлана Алексиевич заявила, что будет голосовать за Тихановскую

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Нобелевская лауреатка, белорусская писательница Светлана Алексиевич рассказала, что собирается проголосовать на выборах президента. Она считает, что Беларуси нужен такой менеджер, как Виктор Бабарико (ему отказали в регистрации кандидатом в президенты - Ред.). Алексиевич уверена, что это «человек с гуманитарным охватом, с достойными человеческими качествами, немного романтик, что довольно странно для нашего времени».

- Если бы у нас были честные выборы, если бы не было этой нечестной свистопляски, я, разумеется, голосовала бы за Бабарико, - цитирует Алексиевич svaboda.org.

А исходя из реальной сложившейся ситуации, нобелевский лауреат будет голосовать за Светлану Тихановскую. По словам Алексиевич, «власть повела себя нечестно, и все наиболее интересные претенденты-мужчины оказались в тюрьме или не были допущены к выборам».

- И вдруг получился неожиданный вариант. Женщины приняли на себя бремя мужчин, - отмечает писательница. Она симпатизирует Тихановской за то, что та обещает «транзит власти».

Алексиевич подчеркнула, что все хотят мирных перемен, и призвала не поддаваться на провокации:

- Если нас будет много, если мы поддержим этих девушек, то перемены у нас будут идти мирным путем. Если нас будет немного, то все может быть.

По словам нобелиата, выросли новые поколения, люди средних поколений очнулись. Таким образом, «это не те люди, которые были 26 лет назад, когда Лукашенко начинал властвовать».

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