«Человек важнее денег»: Лукашенко заявил, что на борьбу с коронавирусом в Беларуси из бюджета ушло полмиллиарда рублей

Лукашенко еще раз заявил, что в Беларуси снижается количество реально заболевших коронавирусом. Фото: БелТА.

И еще раз сообщил, что белорусская система здравоохранения справилась с пандемией COVID-19. Об этом действующий президент говорил во время совещания с управленцами экономического блока

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В четверг, 23 июля, действующий президент Беларуси встречается с руководителями экономического блока республики, проинформировала БелТА.

Так, совещаясь с управленцами в экономике, Александр Лукашенко констатировал, что борьба с пандемией коронавируса уже стоила бюджету страны около 500 миллионов белорусских рублей.

- Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики, - перечислил белорусский лидер, но тут же добавил: - Но человек всегда важнее денег!

Еще Лукашенко отметил эффективность проведенной работы по противодействию COVID-19, но напомнил, что пандемия в мире все еще не отступила и необходимо не терять бдительность и ответственно относиться к здоровью.

- Нашими общими усилиями отечественная система здравоохранения справилась (Прим.: с пандемией коронавируса). Количество заболевших снижается. Я имею в виду не протестированных, а реально заболевших. Но ситуация в мире далеко не оптимистична: этой болезнью уже заразились почти 15 миллионов человек. Есть страны, где вводят повторные ограничительные меры. Поэтому во избежание второй волны я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси, - подчеркнул президент.

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