2020-07-23T12:09:12+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко госслужащим: На легкие времена мы никогда не рассчитывали. Рассчитывать нельзя и впредь

Глава Беларуси на совещании с управленцами экономического блока рекомендовал более тесную работу с населением
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко рассказал о главной задаче для чиновников:чтобы люди не почувствовали сложности, с которыми столкнулось государство. Фото: БелТА.Лукашенко рассказал о главной задаче для чиновников:чтобы люди не почувствовали сложности, с которыми столкнулось государство. Фото: БелТА.
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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в четверг, 23 июля, действующий президент Беларуси проводит совещание с руководством экономического блока страны. Так, он рассказал, сколько уже в Беларуси потрачено бюджетных денег на борьбу с коронавирусом.

Среди других тем - о зарплате, ценах и занятости - Александр Лукашенко затронул и вопрос взаимодействия чиновников с населением, написала БелТА.

- Наша работа, всех государственных служащих, - идти к людям и разговаривать с ними, - объяснил белорусский лидер. - Народ для того и поставил нас, чтобы мы были гарантом его безопасности и спокойствия. А если удары окажутся слишком сильными, мы должны предельно смягчить их последствия.

Для этого, по словам Лукашенко, госслужащим необходимо информировать белорусов о происходящем в стране и мире, разъяснять, почему «наверху» принимаются те или иные решения.

- На легкие времена мы никогда не рассчитывали. Рассчитывать на них нельзя и впредь. Однако ключевая задача для всех нас в ином - любой ценой мы должны не допустить, чтобы эти сложности переносились на наших людей, чтобы их даже чувствовали люди. Никакие сложности их касаться не должны, - констатировал президент.

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