ЦИК рассказал, у кого из кандидатов самый большой фонд Фото: Надежда БУТОВИЧ

У штаба Тихановской почти в 5 раз меньше денег, чем у штаба Лукашенко

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Центризбирком 22 июля опубликовал данные об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов в президенты Беларуси. Напомним, на эти деньги кандидаты должны вести свою избирательную кампанию. Также ЦИК обнародовал сведения об общей сумме уже израсходованных штабами средств.

Оказалось, что больше всего денег у штаба Александра Лукашенко - около 238 тыс. рублей, это почти 100 тысяч долларов. Гораздо скромнее суммы у других кандидатов. У Светланы Тихановской - 51,7 тыс. рублей, у Анны Канопацкой - 4 тыс. руб., у Сергея Черечня и Андрея Дмитриева - примерно по 2,6 тыс. руб.

Интересно, что почти вся сумма уже израсходована у Черечня и Канопацкой. Штаб Тихановской потратил около 5,9 тыс. руб., Лукашенко - почти 1,4 тыс. руб.

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