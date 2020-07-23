Лукашенко о зарплатах: Обещанный минимум достигнут

Лукашенко констатировал, что в Беларуси в сфере трудоустройства катастрофы не произошло, хотя даже у самых сильных государств мира не хватило накопленного запаса прочности, чтобы сохранить покой в обществе. Фото: БелТА.

Действующий президент заявил, что в целом по Беларуси достигнут средний уровень зарплат в 1000 рублей - только Могилевщина «не дотянула 7 рублей»

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Об этом глава Беларуси рассказал во время совещания с руководителями экономического блока страны, сообщила БелТА.

Так, Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси удалось в целом достичь того минимума, который руководство обещало белорусам. Мол, все области и Минск в мае в среднем платили зарплату по 1000 и более рублей, только в Могилевской области не дотянули 7 белрублей до тысячи.

- Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы, - пояснил глава республики.

Также констатировал действующий лидер Беларуси и успехи в сфере занятости населения. Где, по словам Лукашенко, также нет серьезных проблем. Хотя «даже у самых сильных государств мира не хватило накопленного запаса прочности, чтобы сохранить покой в обществе».

- Трагизма нет. Нам удалось не допустить катастрофы - скатывания в яму безработицы, как это произошло даже у наших соседей. Однако занятость в экономике должна обеспечиваться устойчивой и эффективной работой предприятий, а не тем, что они порой искусственно удерживают или содержат людей, - резюмировал президент.

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