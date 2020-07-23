«У крестьян есть все»: Лукашенко заявил о небывалом урожае в Беларуси

Президент сообщил, что такого урожая, как в 2020 году в Беларуси не было за всю историю Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Президент рассказал, что в 2020 году белорусы могут получить очень хорошие урожаи сельхозпродукции

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Такое заявление действующий глава страны сделал во время совещания с руководством экономического блока республики, проинформировала БелТА.

Очень хороший урожай, на который Беларусь рассчитывает в 2020 году, можно будет поставить на экспорт, сказал Лукашенко. Это принесет бюджету значительную денежную выручку.

- В сельском хозяйстве - небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси. Если такой урожай, подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей сельскохозяйственной продукции, так значит должны быть деньги в стране. У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств, - резюмировал президент.

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