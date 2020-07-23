2020-07-23T12:30:11+03:00
Экономика
КП Беларусь

«У крестьян есть все»: Лукашенко заявил о небывалом урожае в Беларуси

Президент рассказал, что в 2020 году белорусы могут получить очень хорошие урожаи сельхозпродукции
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Президент сообщил, что такого урожая, как в 2020 году в Беларуси не было за всю историюПрезидент сообщил, что такого урожая, как в 2020 году в Беларуси не было за всю историюФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Такое заявление действующий глава страны сделал во время совещания с руководством экономического блока республики, проинформировала БелТА.

Очень хороший урожай, на который Беларусь рассчитывает в 2020 году, можно будет поставить на экспорт, сказал Лукашенко. Это принесет бюджету значительную денежную выручку.

- В сельском хозяйстве - небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси. Если такой урожай, подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей сельскохозяйственной продукции, так значит должны быть деньги в стране. У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств, - резюмировал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко заявил, что в Украине рухнуло сельское хозяйство - на 20%

Это произошло из-за того, что людей изолировали, и они вовремя не посеяли (подробности).

Лукашенко сообщил, что во всех областях и Минске платят среднюю зарплату в 1000 рублей

Только на Могилевщине не дотянули до тысячи всего лишь 7 рублей. Но все равно - обещанный минимум зарплат достигнут (подробности).

Фотофакт. В Китае начали продавать белорусское мороженое

В июле в магазины Пекина завезли первые партии сладости из Беларуси (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт! Хулиган наказал девушку пройдясь по авто. Ущерб составил 600 рублей
Последний шанс увидеть в небе над Беларусью: 23 июля комета Neowise подошла максимально близко к Земле
«У крестьян есть все»: Лукашенко заявил о небывалом урожае в Беларуси
Лукашенко о зарплатах: Обещанный минимум достигнут
ЦИК рассказал, у кого из кандидатов самый большой фонд
Лукашенко госслужащим: На легкие времена мы никогда не рассчитывали. Рассчитывать нельзя и впредь
«Человек важнее денег»: Лукашенко заявил, что на борьбу с коронавирусом в Беларуси из бюджета ушло полмиллиарда рублей
Светлана Алексиевич заявила, что будет голосовать за Тихановскую
«Неужели мы хотим стать населением, для которого «закон не писан»: Андрей Равков завел страницу Facebook и пишет не только официоз
Штаб Бабарико предложил вести стримы с избирательных участков