Последний шанс увидеть в небе над Беларусью: 23 июля комета Neowise подошла максимально близко к Земле

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Самая яркая за последние 7 лет комета С /2020 F3 (NEOWISE) приблизилась к Земле на максимально возможное расстояние - около 100 млн км. Как уточняет NASA, эта комета пролетает возле Земли раз в 7000 лет.

Комета уже прошла точку максимального сближения с Солнцем, поэтому она уже не такая яркая, как в середине июля. Зато теперь она поднялась выше над горизонтом. После 23 июля она будет становиться все менее четкой. Ее хвост будет выглядеть все более рассеянным, а к концу июля небесное тело и вовсе пропадет с земного небосклона - комета продолжит свой путь в космосе.

Как наблюдать комету Neowise в Беларуси?

Комета Neowise видна на ночном небе в северо-западной части. Ориентир - созвездие Большой Медведицы, комета находится чуть ниже. Быстро найти комету помогут специальные астрономические приложения для смартфона с картой звездного неба. Например, SkyMap, SkySafari, Star Walk, Solar System Scope, SkEye и любые другие. Нужно только навести смартфон на небо - и приложение подскажет, как называются созвездия, которые вы видите, и где среди них комета.

Лучше наблюдать комету, когда стемнеет и закончатся сумерки, то есть после полуночи. Из-за того, что комета уже не такая яркая, рассмотреть ее может помешать городская подсветка. За городом, где горизонт ничем не засвечен, комета видна невооруженным глазом.