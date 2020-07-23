Видеофакт! Хулиган наказал девушку, пройдясь по авто. Ущерб составил 600 рублей

Та в свою очередь хотела сесть пьяной за руль

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Не так давно в милицию обратилась жительница Пуховичского района с требованием наказать молодого человека, который повредил ее автомобиль Ford Focus. Милиционеры выехали на место и восстановили все события, сообщает МВД.

Несколько молодых людей отдыхали в одном из ночных кафе. Они знали друг друга лишь в лицо. Ранним утром все вышли освежиться на улицу. Один из молодых людей знал, что девушка приехала отдыхать на машине, и сделал ей замечание, что она выпивала, а теперь хочет ехать за рулем. Та дерзко ему ответила, у них началась конфликтная ситуация.

Будучи сам в нетрезвом состоянии, хулиган залез на автомобиль и прошелся по нему. При этом он оставил вмятины на капоте и крыше. Лобовое стекло было тоже повреждено. Подозреваемый видел, что идет съемка на мобильник. Это его еще больше подбадривало. Позже специалистами был оценен ущерб - сумма составила более 600 рублей.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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