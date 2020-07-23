В Беларуси озвучили график школьных каникул на 2020/2021-й учебный год

Весенние, как и осенние каникулы, будут продолжаться 8 дней Фото: Андрей ТАНАЕВ

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Министерством образования определен порядок школьных каникул в новом учебном году.

Первая четверть будет длиться с 1 сентября по 31 октября; вторая начнется 9 ноября, а закончится 24 декабря; третья будет уже в новом году, с 11 января и до 27 марта; четвертая, заключительная, с 5 апреля по 31 мая, сообщает БелТА.

Что касается каникул, то осенние составят 8 дней - с 1 по 8 ноября. Зимние будут длиться 17 дней - с 25 декабря по 10 января. Весенние, как и осенние, будут продолжаться 8 дней - с 28 марта по 4 апреля.

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