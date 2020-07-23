2020-07-23T14:06:02+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси озвучили график школьных каникул на 2020/2021-й учебный год

Министерством образования определен порядок школьных каникул в новом учебном году
Сергей Диндиков
Поделиться:
Весенние, как и осенние каникулы, будут продолжаться 8 днейВесенние, как и осенние каникулы, будут продолжаться 8 днейФото: Андрей ТАНАЕВ
Изменить размер текста:

Министерством образования определен порядок школьных каникул в новом учебном году.

Первая четверть будет длиться с 1 сентября по 31 октября; вторая начнется 9 ноября, а закончится 24 декабря; третья будет уже в новом году, с 11 января и до 27 марта; четвертая, заключительная, с 5 апреля по 31 мая, сообщает БелТА.

Что касается каникул, то осенние составят 8 дней - с 1 по 8 ноября. Зимние будут длиться 17 дней - с 25 декабря по 10 января. Весенние, как и осенние, будут продолжаться 8 дней - с 28 марта по 4 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Иногородние студенты проголосуют по месту постоянного жительства

Во время выборов они могут находиться на каникулах у родителей и им будет неудобно ехать в общежитие, чтобы проголосовать (подробности).

Преподаватель Военной академии провел на ИВЛ 66 дней и уже идет на поправку: «Меня вытащили с того света!»

Владимир Бутенко заболел коронавирусной пневмонией (подробности).

Лукашенко призвал белорусов отдохнуть на родине: Побудьте этот год дома, отдохните здесь

Глава государства также пригласил приехать к нему на малую родину и посетить Трофимову криницу (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава Витебского облздрава заявил, что в области заболеваемость коронавирусом снизилась на 86%
Запрет на въезд в Беларусь теперь можно проверить online
Под Раковом из оздоровительного лагеря сбежали две девушки
Погода на выходные 25 - 26 июля: тепло и с дождями
По количеству полученных видов на жительство в Польше белорусы заняли второе место
Александр Лукашенко высказался о негосударственных СМИ, в том числе о «КП» в Беларуси
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 июля 2020 года: 167 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки
В Бресте поймали «циничных анархистов»: парень и девушка расписывали здания
В Беларуси озвучили график школьных каникул на 2020/2021-й учебный год
Видеофакт! Хулиган наказал девушку, пройдясь по авто. Ущерб составил 600 рублей
Последний шанс увидеть в небе над Беларусью: 23 июля комета Neowise подошла максимально близко к Земле
«У крестьян есть все»: Лукашенко заявил о небывалом урожае в Беларуси
Лукашенко о зарплатах: Обещанный минимум достигнут
ЦИК рассказал, у кого из кандидатов самый большой фонд
Лукашенко госслужащим: На легкие времена мы никогда не рассчитывали. Рассчитывать нельзя и впредь
«Человек важнее денег»: Лукашенко заявил, что на борьбу с коронавирусом в Беларуси из бюджета ушло полмиллиарда рублей
Светлана Алексиевич заявила, что будет голосовать за Тихановскую
«Неужели мы хотим стать населением, для которого «закон не писан»: Андрей Равков завел страницу Facebook и пишет не только официоз
Штаб Бабарико предложил вести стримы с избирательных участков