В Бресте поймали «циничных анархистов»: парень и девушка расписывали здания

В Бресте задержали парня и девушку, которые расписывали здания. Фото: МВД

Тексты были направлены на дискредитацию милиционеров и представителей власти

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Пару молодых людей милиция задержала в Бресте: они подозреваются в порче государственного имущества. А именно: 22-летний парень и его 16-летняя подруга краской расписывали здания, тротуары, дороги и информационные стенды.

- Тексты были направлены на дискредитацию милиционеров и представителей власти. Всего зафиксировано больше десяти таких надписей и иллюстраций, - сообщает МВД.

По данным милиции, молодежь «творила» в ночь с 14 на 15 июля, осквернив циничными надписями и изображениями объекты на перекрестке улиц Гоголя и Халтурина, вплоть до улицы Нефтяной областного центра.

При осмотре мест жительства задержанных оперативники нашли анархическую литературу, одежду и баллончики с краской. У парня нашли еще и коноплю. За незаконный оборот наркотиков в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. По факту осквернения сооружений и порчи имущества проводится проверка.

Некоторые надписи пары милиция расценила как экстремистские, поэтому делом заинтересовались оперативники по борьбе с оргпреступностью, отметили в МВД. Там добавили, что задержанный парень не работает и не учится, увлекается радикальной деятельностью анархического движения - об этом, кроме найденной литературы, говорят многочисленные татуировки на теле, заметили в милиции.