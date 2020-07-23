2020-07-23T15:19:45+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 июля 2020 года: 167 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 июля 2020 года
Сергей Диндиков
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В Минздраве всегда добавляют, что у умерших были многочисленные хронические заболеванияВ Минздраве всегда добавляют, что у умерших были многочисленные хронические заболеванияФото: Андрей АБРАМОВ
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Свежая статистика по COVID-19 в Беларуси на 23 июля появилась в официальном телеграм-канале Минздрава. Всего в Беларуси с момента первого выявленного случая - 66 688 зараженных. Новых случаев за сутки - 167.

После лечения в больницах домой выписали 59 439 пациентов. К сожалению, умерло 6 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего же от коронавируса скончалось 519 человек.

При этом в Минздраве всегда добавляют, что у умерших были многочисленные хронические заболевания.

За все время в стране провели 1 219 705 тестов для выявления COVID-19.

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