2020-07-23T17:08:44+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко высказался о негосударственных СМИ, в том числе о «КП» в Беларуси

Президент озвучил свое видение работы средств массовой информации в стране [видео]
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко высказался о негосударственных СМИ. Фото: БелТАЛукашенко высказался о негосударственных СМИ. Фото: БелТА
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Президент Беларуси 23 июля на совещании высказал свое видение работы средств массовой информации в стране. Александр Лукашенко заявил, что его «удивляет в последнее время работа Администрации президента».

- Думаю, и Наталья Ивановна (председатель Совета Республики, бывшая глава Администрации президента Наталья Кочанова. - Ред.) могла бы на это пристальнее посмотреть, - видео со словами президента распространил телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко призвал посмотреть на бумажные СМИ. По его словам, он «сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую «Комсомольскую правду» в Беларуси. Президент считает, что газета «уже скоро в желтизну превратится».

- Руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации. Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. Расскажите об этих простых людях - работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям.

Отметим, что «КП» не раз рассказывала о сельских тружениках - в частности, комбайнерах:

«В отпуск только зимой, а море никогда не видел». Как комбайнеры убирают хлеб >

Комбайнеры на уборочной: получка тысяча долларов и работа с семи утра до девяти вечера >

«В уборочную жена квартирантом называет - поел, поспал, убежал»

Президент сказал чиновникам, чтобы не ждали от него указаний, а исполняли свои обязанности. В частности, обратился к МИДу, говоря об иностранной прессе:

- BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь.

Лукашенко сказал действовать, не дожидаясь окончания выборов:

- Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы.

По словам президента, в прессе звучат оскорбления:

- Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий.

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Президент на совещании высказал свое видение работы средств массовой информации в стране.Источник: Пул Первого

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