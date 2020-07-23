2020-07-23T15:33:56+03:00
Общество
КП Беларусь

По количеству полученных видов на жительство в Польше белорусы заняли второе место

По численности среди иностранцев, проживающих в этой стране, мы тоже вторые
Сергей Диндиков
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Одним из самых популярных запросов был временный вид на жительство, основной причиной подачи заявки было трудоустройствоОдним из самых популярных запросов был временный вид на жительство, основной причиной подачи заявки было трудоустройствоФото: Оксана БРОВАЧ
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С января по май 2020 года число заявлений на проживание в соседней Польше иностранцев стало больше, чем за весь 2015 год. Однако в мае их было подано меньше 20 тысяч. В своем отчете польское Управление по делам иностранцев сообщает, что это первое в этом году снижение по сравнению с предыдущим месяцем, в период с января по май.

71% всех поданных заявок - это приблизительно 79 тысяч - от граждан Украины. После идут заявки, написанные гражданами Грузии - 5,5 тысячи (5%), Беларуси - 4,6 тысячи (4%), Индии 2,5 тысячи (2%) и Молдовы 2,5 тысячи (2%). Одним из самых популярных запросов был временный вид на жительство, основной причиной подачи заявки было трудоустройство.

Все же не все заявки удовлетворились Управлением, но положительных решений у белорусов больше, чем у грузин. Как сообщает пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, у которого есть доступ к не опубликованной на официальном сайте отчетности за июнь, на первую половину этого года количество иностранных граждан в Польше возросло на 27 тыс человек. Большую их часть составляют украинцы - 21,8 тысячи человек, на втором месте белорусы - 2,4 тысячи человек и грузины с 1,5 тысячи человек.

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