По количеству полученных видов на жительство в Польше белорусы заняли второе место

По численности среди иностранцев, проживающих в этой стране, мы тоже вторые

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С января по май 2020 года число заявлений на проживание в соседней Польше иностранцев стало больше, чем за весь 2015 год. Однако в мае их было подано меньше 20 тысяч. В своем отчете польское Управление по делам иностранцев сообщает, что это первое в этом году снижение по сравнению с предыдущим месяцем, в период с января по май.

71% всех поданных заявок - это приблизительно 79 тысяч - от граждан Украины. После идут заявки, написанные гражданами Грузии - 5,5 тысячи (5%), Беларуси - 4,6 тысячи (4%), Индии 2,5 тысячи (2%) и Молдовы 2,5 тысячи (2%). Одним из самых популярных запросов был временный вид на жительство, основной причиной подачи заявки было трудоустройство.

Все же не все заявки удовлетворились Управлением, но положительных решений у белорусов больше, чем у грузин. Как сообщает пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, у которого есть доступ к не опубликованной на официальном сайте отчетности за июнь, на первую половину этого года количество иностранных граждан в Польше возросло на 27 тыс человек. Большую их часть составляют украинцы - 21,8 тысячи человек, на втором месте белорусы - 2,4 тысячи человек и грузины с 1,5 тысячи человек.

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