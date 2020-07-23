Погода на выходные 25 - 26 июля: тепло и с дождями

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Пятница, 24 июля, будет в Беларуси еще прохладной и с осадками. А в выходные немного потеплеет, на юг страны вообще вернется жара, но пройдут дожди.

В субботу ночью местами, а утром и днем на большей части республики ожидают кратковременные дожди. В некоторых районах прогремят грозы. Ночь для июля будет достаточно холодной: всего плюс 8 - 15 градусов. Днем еще будет прохладно в северной части страны - от плюс 20 градусов, а по югу - до 29 тепла, передает Белгидромет.

В воскресенье, 26 июля, осадки вновь пройдут преимущественно по юго-востоку: в Гомельской и Могилевской областях прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем и ночью существенно не изменится, в целом станет немного теплее.

В начале следующей недели сохранится теплая, с дождями, погода. В Гомельской области в понедельник ожидается до плюс 32 градусов. Однако во вторник уже похолодает до плюс 26 градусов.