Под Раковом из оздоровительного лагеря сбежали две девушки

23 июля ночью, около 2 часов, 17-летняя Инна Зеленкевич и 14-летняя Виктория Ляховская самовольно покинули оздоровительный лагерь «Юбилейный»

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В Воложинском районе из оздоровительного лагеря сбежали две несовершеннолетние минчанки.

Информация об этом размещена в Тelegram-канале МВД «Разыскивает милиция».

23 июля ночью, около 2 часов, 17-летняя Инна Зеленкевич и 14-летняя Виктория Ляховская самовольно покинули оздоровительный лагерь «Юбилейный» около Ракова.

Инне Зеленкевич на вид 17 - 18 лет. Ее рост составляет 163 см, телосложение среднее, глаза карие, прямые каштановые длинные волосы. Одета в синие джинсы, черную байку. Была в темной куртке, зелено-оранжевых кроссовках.

Виктории Ляховской на вид 15 - 16 лет. Ростом она чуть ниже - где-то 160 см. Имеет худощавое телосложение, голубые глаза, длинные прямые светло-русые волосы. На ней были черные штаны в белую вертикальную полоску, белые кроссовки, темно-синяя байка с капюшоном, темная куртка.

Тех, кому известно местонахождение пропавших, правоохранительные органы просят сообщить об этом по телефонам: 8 (01772) 5-53-02, 8 (01772) 5-40-21, 8 (029) 685-53-02, 8 (029) 530-56-25, 8 (044) 748-59-73.

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Тексты были направлены на дискредитацию милиционеров и представителей власти (подробности).