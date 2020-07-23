Запрет на въезд в Беларусь теперь можно проверить online

Иностранные граждане и лица без гражданства, планирующие посещение Беларуси, могут узнать о наличии либо отсутствии их персональных данных в списке лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен

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С начала июля сайт МВД Республики Беларусь начал предоставлять новую услугу. Прежде всего она будет полезна для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые планируют посетить нашу страну. Желающие смогут узнать есть или нет их персональные данные в списке лиц, въезжать которым в Беларусь запрещено или нежелательно.

Чтобы это проверить нужно на сайте посетить раздел «Услуги – Онлайн-сервисы». Далее нужно кликнуть на вкладку «Проверка запрета на въезд в Республику Беларусь» и внести информацию во все поля формы.

При совпадении всех внесённых реквизитов на экран выведется электронное сообщение, сформированное на основе внесенных сведений.

Услуга бесплатна. Сервисом поддерживаются русский, белорусский и английский языки.

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