Запрет на въезд в Беларусь теперь можно проверить online
С начала июля сайт МВД Республики Беларусь начал предоставлять новую услугу. Прежде всего она будет полезна для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые планируют посетить нашу страну. Желающие смогут узнать есть или нет их персональные данные в списке лиц, въезжать которым в Беларусь запрещено или нежелательно.
Чтобы это проверить нужно на сайте посетить раздел «Услуги – Онлайн-сервисы». Далее нужно кликнуть на вкладку «Проверка запрета на въезд в Республику Беларусь» и внести информацию во все поля формы.
При совпадении всех внесённых реквизитов на экран выведется электронное сообщение, сформированное на основе внесенных сведений.
Услуга бесплатна. Сервисом поддерживаются русский, белорусский и английский языки.
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