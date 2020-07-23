2020-07-23T17:38:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава Витебского облздрава заявил, что в области заболеваемость коронавирусом снизилась на 86%

Михаил Вишневецкий также добавил, что система здравоохранения готова ко второй волне коронавируса
ИННА КОРСАК
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Глава Витебского облздрава заявил, что в области заболеваемость коронавирусом снизилась на 86%Глава Витебского облздрава заявил, что в области заболеваемость коронавирусом снизилась на 86%Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий рассказал, что в области заболеваемость коронавирусом снизилась на 86%. Об этом сообщили в БелТА.

«Эпидемиологическая ситуация в Витебской области спокойная. Можно сказать, что она стабилизировалась. Врачи фиксируют единичные случаи заражения коронавирусной инфекцией», — заявил Вишневецкий.

Он также добавил, что система здравоохранения готова на случай второй волны коронавируса.

«Если вторая волна будет, то уже не такая сильная. Могу сказать, что медицинские работники обеспечены всем необходимым: лекарствами, а также средствами индивидуальной защиты», — добавил глава Витебского облздрава.

По словам Вишневецкого, врачи владеют всеми методиками лечения на случай второй волны.

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