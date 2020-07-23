Глава Витебского облздрава заявил, что в области заболеваемость коронавирусом снизилась на 86% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Михаил Вишневецкий также добавил, что система здравоохранения готова ко второй волне коронавируса

Изменить размер текста: A A

Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий рассказал, что в области заболеваемость коронавирусом снизилась на 86%. Об этом сообщили в БелТА.

«Эпидемиологическая ситуация в Витебской области спокойная. Можно сказать, что она стабилизировалась. Врачи фиксируют единичные случаи заражения коронавирусной инфекцией», — заявил Вишневецкий.

Он также добавил, что система здравоохранения готова на случай второй волны коронавируса.

«Если вторая волна будет, то уже не такая сильная. Могу сказать, что медицинские работники обеспечены всем необходимым: лекарствами, а также средствами индивидуальной защиты», — добавил глава Витебского облздрава.

По словам Вишневецкого, врачи владеют всеми методиками лечения на случай второй волны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Человек важнее денег»: Лукашенко заявил, что на борьбу с коронавирусом в Беларуси из бюджета ушло полмиллиарда рублей.

И еще раз сообщил, что белорусская система здравоохранения справилась с пандемией COVID-19. (подробности)