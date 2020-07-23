2020-07-23T19:41:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко про отдых в Беларуси: Надо хотя бы узнать, что такое Браславские озера, Нарочь, Беловежская пуща

И добавил, что в стране созданы идеальные и комфортные условия для отдыха
ИННА КОРСАК
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Лукашенко вновь посоветовал белорусам отдохнуть в своей стране. Фото: пресс-служба президентаЛукашенко вновь посоветовал белорусам отдохнуть в своей стране. Фото: пресс-служба президента
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На совещании с руководством экономического блока Беларуси, которое прошло 23 июля, Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси созданы идеальные условия для отдыха. И вновь призвал белорусов отдохнуть на родине. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

«Надо хотя бы узнать, что такое Беловежская пуща, Березинский заповедник, Нарочь, Браславские озера. Съездить на Неман, Сож, Припять, Днепр. Посмотреть, что такое Полесье. Прекрасные места. И я уверен, что когда в мире все стабилизируется, половина белорусов летом 2021 года не поедут за границу», — отметил Лукашенко.

Он также добавил, что в Беларуси отдохнуть обойдется в разы дешевле. По словам президента, в стране созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха.

«Всем советую: поберегите свое здоровье. А также здоровье ваших родных и близких», — подытожил Лукашенко.

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