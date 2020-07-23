2020-07-23T18:53:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. В Лидском районе рухнула водонапорная башня. Причина — сильный ветер

Несмотря на то, что башня упала, у жителей не возникло проблем с водой
ИННА КОРСАК
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В Лидском районе из-за сильного ветра рухнула водонапорная башня. Фото: Twitter-аккаунт МЧС БеларусиВ Лидском районе из-за сильного ветра рухнула водонапорная башня. Фото: Twitter-аккаунт МЧС Беларуси
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В официальном Twitter-канале МЧС Беларуси сообщили, что 21 июля в Лидском районе рухнула водонапорная башня.

«По предварительной причине, башня могла упасть из-за сильного ветра», — пояснили в МЧС.

Несмотря на то, что башня упала, у жителей агрогородка Ваверка не возникло проблем с водой.

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