Фотофакт. В Лидском районе рухнула водонапорная башня. Причина — сильный ветер

Несмотря на то, что башня упала, у жителей не возникло проблем с водой

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В официальном Twitter-канале МЧС Беларуси сообщили, что 21 июля в Лидском районе рухнула водонапорная башня.

«По предварительной причине, башня могла упасть из-за сильного ветра», — пояснили в МЧС.

Несмотря на то, что башня упала, у жителей агрогородка Ваверка не возникло проблем с водой.

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