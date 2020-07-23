Головченко: Решения, которые были приняты оперативно в условиях пандемии коронавируса, позволили сохранить экономику Беларуси

Головченко отметил, что решения, которые были приняты оперативно в условиях пандемии коронавируса, позволили сохранить экономику Беларуси. Фото: БелТА

Премьер-министр добавил, что самый большой блок помощи пришелся на выплаты медицинским и соцработникам

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отметил, что перед новым составом правительства Александром Лукашенко было поставлено несколько задач. Одна из них — не допустить падения экономики в стране. Об этом сообщили в БелТА.

«Главой государства были оперативно приняты решения, которые помогли сохранить экономику в условиях пандемии коронавируса. Среди таких решений — незакрытие предприятий, поддержка тех организаций и коллективов, которые больше других пострадали из-за коронавируса», — отметил Головченко.

Он добавил, что самый большой блок помощи пришелся на выплаты медицинским и соцработникам.

«COVID-надбавки, если можно так назвать, составили 213 миллионов белорусских рублей», — подчеркнул Головченко.

Напомним, что 23 июля Лукашенко на совещании с экономическим блоком Беларуси рассказал, что на борьбу с коронавирусом из бюджета было потрачено полмиллиарда рублей.