2020-07-23T20:23:38+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лукашенко подписал соглашение о займе в 90 миллионов евро от Международного банка реконструкции и развития для борьбы с коронавирусом

Соответствующий указ белорусский лидер подписал 23 июля
ИННА КОРСАК
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Лукашенко подписал соглашение о займе в 90 миллионов евроЛукашенко подписал соглашение о займе в 90 миллионов евроФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Александр Лукашенко подписал соглашение о займе в 90 миллионов евро от Международного банка реконструкции и развития для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Соответствующий указ Лукашенко подписал 23 июля.

Данные средства будут направлены на закупку медицинского оборудования для отделения интенсивной терапии и реанимации, а также, для основания службы скорой помощи. Запланировано приобретение 20 томографом, средств индивидуальной защиты, а также лекарств, экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

Для отделения интенсивной терапии и реанимации будут приобретены 460 аппаратов ИВЛ, 800 мониторов пациента, 30 передвижных рентген-аппаратов, 350 наркозно-дыхательных аппаратов и многое другое.

Для службы скорой медицинской помощи запланирована закупка 50 реанимационных автомобилей, транспортных аппаратов ИВЛ, модульных дефибрилляторов-мониторов, а также транспортировочных боксов.

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