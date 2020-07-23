2020-07-23T21:01:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Чудесное спасение: в Слониме собака Грета помогла спасателям найти котенка, который застрял в трубе. Его спасли

К слову, собака Грета уже и ранее находила тех, кому грозит опасность
ИННА КОРСАК
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в Слониме собака Грета помогла спасателям найти котенка, который застрял в трубе. Фото: МЧС Беларусив Слониме собака Грета помогла спасателям найти котенка, который застрял в трубе. Фото: МЧС Беларуси
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В Слониме собака Грета помогла спасателям найти котенка, который застрял в трубе. Его спасли. Об этом сообщили на официальном сайте МЧС Беларуси.

«В воскресенье, 19 июля, в МЧС позвонила девушка Анастасия и сообщила, что во дворе пятиэтажного дома в трубе застрял котенок, без помощи спасателей его достать не удастся. Сотрудники МЧС приехали на место оперативно. С помощью специального инструмента они разжали железную трубу и достали котенка», — рассказали в МЧС.

Как удалось выяснить, во дворе пятиэтажного дома на протяжении нескольких часов слышалось мяуканье. Жильцы самостоятельно не смогли найти животное, но на помощь пришла собака Грета. В какой-то момент она подбежала к трубе. Спасатели увидели на глубине 40 сантиметров маленькую серую кошечку.

Котенка отмыли, накормили и отогрели, а уже на следующий день нашли семью.

К слову, собака Грета уже в третий раз спасла того, кому грозила опасность.

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