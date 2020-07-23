В Минске автомобиль на пешеходном переходе сбил 66-летнюю женщину. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Пенсионерка с травмами доставлена в больницу

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В Минске автомобиль на пешеходном переходе сбил 66-летнюю женщину. Об этом сообщили в Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«В четверг, 23 июля водитель автомобиля Кадиллак выезжал со двора, который находится на улице К. Туровского. При повороте налево 30-летний водитель сбил пожилую женщину. Она переходила дорогу на зеленый свет», — пояснила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска.

Пенсионерка с травмами доставлена в больницу.

Проводится проверка.

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