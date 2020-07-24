Пикет Тихановской в Борисове собрал, по разным данным, от 2 до 5 тысяч человек. Фото сайта babariko.vision.

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В пикете Тихановской также приняла участие представитель штаба снятого с предвыборной гонки Виктора Бабарико Мария Колесникова. Мероприятие началось с опозданием, поскольку на подъезде к Борисову машину, в которой ехала Тихановская, остановили сотрудники ГАИ - какое-то время ушло на проверку документов, сверку VIN-номера автомобиля и так далее. Несмотря на задержку, люди не расходились. По оценкам различных СМИ, всего на пикете было от 2 до 5 тыс. человек.

Во время выступления, Тихановская вновь заявила, что планирует, в случае избрания провести честные и открыты перевыборы в течение полугода. Фото сайта babariko.vision.

Во время выступления Тихановская вновь заявила, что планирует в случае избрания провести честные и открытые перевыборы в течение полугода. Кроме того, она призвала своих сторонников ни в коем случае не принимать участие в досрочном голосовании, а прийти на участки только в основной день - 9 августа. Тихановская также напомнила об инициативе штаба надеть на голосование белый браслет.

Пикет прошел без задержаний, однако по данным правозащитников в Борисове на подходе к пикету Тихановской задержали пять активистов «Народнай Грамады» и «Европейской Беларуси».

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