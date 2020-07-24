Фотофакт. В Минске на МКАД грузовик «Лада» сбил мотоциклиста

Водитель "Лады" перестраивался и не увидел грузовик. Фото: ОГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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Авария с участием мотоцикла произошла в белорусской столице в четверг, 23 июля. Подробности пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила в своем Telegram-канале.

Вечером, примерно в 19.25 часов, на внутреннем кольце МКАДа не разминулись фургон «Лада» и мотоцикл «Сузуки».

- В момент аварии 40-летний водитель «Лады» ехал со стороны улицы Курчатова в сторону улицы Громова. Перестраиваясь в другую полосу в районе съезда на проспект Дзержинского, водитель допустил столкновение с мотоциклом «Сузуки». В ДТП пострадал 35-летний мотоциклист, его с травмами различной степени тяжести госпитализировали, - предварительно сообщили в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка.

В ГАИ напоминают, что летом на автотрассах многократно увеличивается число мотоциклистов, которые при этом менее заметны на дороге.

- Водителям авто необходимо быть предельно внимательными, совершая маневры, чаще мониторить дорожную обстановку в зеркала заднего вида, - напомнили в УГАИ.

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