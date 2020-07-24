2020-07-24T09:40:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно при получении взятки на парковке крупного ТЦ задержан замдиректора Скидельского сахарного комбината

Управленца обвиняют во взяточничестве. Во время задержания в его машине обнаружено 1950 белорусских рублей [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Замдиректора задержали в момент получения взятки. Фото: стоп-кадр | видео МВД.Замдиректора задержали в момент получения взятки. Фото: стоп-кадр | видео МВД.
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Подробности и видео задержания 52-летнего заместитель гендиректора сахарного комбината Скиделя Сергея Куликовского опубликовала пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

Сообщается, что задержали управленца еще 8 июля в Гродно в момент получения крупной денежной суммы «за благоприятное решение вопросов».

- Подозреваемый Куликовский был задержан с поличным в машине индивидуального предпринимателя. В отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело за получение взятки, он находится под стражей, - уточнили в пресс-службе.

На данный момент идет следствие, правоохранители считают, что руководитель может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. СК известно, что незаконные вознаграждения он получал начиная с 2015 года, известны несколько эпизодов.

Дело расследует ГУ по расследованию преступлений в сфере оргпреступности и коррупции центрального аппарата СК Беларуси.

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Заместитель гендиректора ОАО «Скидельский сахарный комбинат» обвиняется во взяточничестве.

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