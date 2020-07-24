Видеофакт. На трассе М6 в страшной аварии под Скиделем погибли трое - выжила одна девушка, она в реанимации

После столкновения с фурой "Мерседес" загорелся. Фото: МВД.

Смертельная авария на автомобильной магистрали М6 произошла ночью в пятницу, 24 июля, сообщили в Telegram МВД.

В страшное ДТП под Скиделем ночью попали легковой «Мерседес» и фура. После столкновения от легковушки ничего не осталось - у фуры оторвало кабину.

- Столкновение двух транспортных средств на трассе произошло около 03.00 часов. По предварительной информации, 32-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с большегрузом, от столкновения иномарка загорелась, - прокомментировали в пресс-службе.

В смертельной аварии на М6 погибли три человека. Фото: МВД.

Уточняется, что в момент ДТП в салоне легкового авто были четыре человека: водитель и двое пассажиров погибли на месте аварии, выжила только одна пассажир-девушка, ее в тяжелом состоянии госпитализировали.

На месте ДТП работали следователи, спасатели и врачи. ГАИ обеспечивает безопасный проезд транспорта на данном участке.

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