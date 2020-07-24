В Беларуси сертификаты по ЦТ 2020 года можно забрать с 24 июля, а с 25 июля - подать документы в вуз
О том, что в Беларуси с пятницы, 24 июля, началась выдача сертификатов централизованного тестирования 2020 года, проинформировала БелТА.
Выдавать сертификаты ЦТ абитуриентам будут в пунктах проведения тестирования. Что нужно, чтобы забрать сертификат по ЦТ 2020 года?
- С собой необходим паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также пропуска по учебным предметам, - уточнили в Республиканском институте контроля знаний.
Если абитуриент проходил тестирование в резервные дни, его сертификаты будут готовы немного позже - забрать их можно будет с 29 июля.
Могут ли сертификат по централизованному тестированию забрать друг или родители?
- Забрать сертификат по ЦТ, если сам абитуриент по уважительной причине не может это сделать, могут только его законные представители, - добавили в РИКЗ.
На ЦТ 2020 года были зарегистрированы свыше 64 тысяч человек в основные дни, и еще более 1300 - в резервные дни.
Принимать документы вузы в Беларуси начнут с субботы, 25 июля.
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