2020-07-24T09:44:00+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси сертификаты по ЦТ 2020 года можно забрать с 24 июля, а с 25 июля - подать документы в вуз

В Беларуси в разгаре вступительная кампания, стартовала выдача сертификатов по централизованному тестированию. Но те, кто сдавал ЦТ в резервные дни, заберут документы только 29 июля
Надежда БУТОВИЧ
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Вступительная кампания в Беларуси - в самом разгаре.Вступительная кампания в Беларуси - в самом разгаре.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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О том, что в Беларуси с пятницы, 24 июля, началась выдача сертификатов централизованного тестирования 2020 года, проинформировала БелТА.

Выдавать сертификаты ЦТ абитуриентам будут в пунктах проведения тестирования. Что нужно, чтобы забрать сертификат по ЦТ 2020 года?

- С собой необходим паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также пропуска по учебным предметам, - уточнили в Республиканском институте контроля знаний.

Если абитуриент проходил тестирование в резервные дни, его сертификаты будут готовы немного позже - забрать их можно будет с 29 июля.

Могут ли сертификат по централизованному тестированию забрать друг или родители?

- Забрать сертификат по ЦТ, если сам абитуриент по уважительной причине не может это сделать, могут только его законные представители, - добавили в РИКЗ.

На ЦТ 2020 года были зарегистрированы свыше 64 тысяч человек в основные дни, и еще более 1300 - в резервные дни.

Принимать документы вузы в Беларуси начнут с субботы, 25 июля.

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