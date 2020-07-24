2020-07-24T09:46:21+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

От санитарок до завотделениями: в Беларуси наградят более 2000 тысяч медработников, которые боролись с коронавирусом

Медиков будут торжественно поздравлять 23 - 25 июля во всех районах страны и в Минске
Надежда БУТОВИЧ
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В Беларуси начали награждать медработников, боровшихся с коронавирусной инфекцией. Фото: Минздрав.В Беларуси начали награждать медработников, боровшихся с коронавирусной инфекцией. Фото: Минздрав.
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По всей Беларуси начались торжественные чествования медиков, занятых на борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусская система здравоохранения справилась с пандемией, а на борьбу с коронавирусом из бюджета было потрачено свыше 500 миллионов рублей.

Так, существенное снижение заболеваемости позволило начать торжественные мероприятия по чествованию врачей и медработников, которые стартовали в Беларуси 23 июля и продлятся до 25 июля.

- Мероприятия пройдут в Минске и во всех районах республики. Награждены Минздравом, управлениями здравоохранения, профорганизациями, райисполкомами и сельсоветами будут свыше 2 тысяч медиков: медсестры, санитарки, врачи и завотделениями, - пояснили в пресс-службе.

Награды 23 - 25 июля получат более двух тысяч медицинских работников: санитарки, медсестры, врачи, завотделениями. Фото: Минздрав.

Награды 23 - 25 июля получат более двух тысяч медицинских работников: санитарки, медсестры, врачи, завотделениями. Фото: Минздрав.

А уже с 27 июля, уточнили в Минздраве, торжественные церемонии продолжат на областных уровнях.

- Борьба с пандемией продемонстрировала лучшие черты отечественной медицины! Когда потребовалось, несмотря на специальности - пульмонологи, хирурги, реаниматологи - все включились в борьбу и выполнили свой долг высокопрофессионально и с полной ответственностью. Система здравоохранения выдержала, ни на минуту не останавливая оказание экстренной медпомощи, - сказал министр здравоохранения Владимир Караник, посещая новый корпус Борисовской ЦРБ и чествуя медиков-борцов с «ковидом» в Борисове.

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