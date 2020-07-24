2020-07-24T10:31:01+03:00
Политика
КП Беларусь

МИД России обвинил Брюссель во вмешательство во внутренние дела Беларуси

Основанием стало принятие резолюции Совета ООН по правам человека по Беларуси
Надежда БУТОВИЧ
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Мария Захарова сказала, что российский след в белорусских выборах бездоказательный. Фото: ИА Regnum.Мария Захарова сказала, что российский след в белорусских выборах бездоказательный. Фото: ИА Regnum.
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Представитель МИД России заявила, что инициируемая Брюсселем резолюция по ситуации с правами человека в Беларуси во время президентской кампании является вмешательством во внутренние дела республики, сообщило ТАСС со слов Марии Захаровой, официального представителя российского дипведомства.

Вмешательством во внутренние дела Беларуси Захарова назвала инициированное Брюсселем принятие резолюции Совета ООН по правам человека (СПЧ) по Беларуси. При этом она уточнила, что из-за пандемии коронавируса в 44-ой сессии СПЧ в Женеве не участвовали в заседаниях делегации из столиц.

- На фоне непрекращающегося потока обвинений будто бы о российском следе в белорусских выборах (как всегда бездоказательно) вызывает недоумение реальное вмешательство во внутренние дела Беларуси через инициирование таких решений совета. Такой подход МИД РФ считает недопустимым, - резюмировала представитель МИДа.

А дискуссии по ряду стран и Беларуси, прошедшие во время заседаний, дипломат назвала крайне политизированными и эмоциональными.

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