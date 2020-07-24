В деревне под Барановичами мужчина случайно выкопал снаряд

Сельчанин копал землю под фундамент для дома и нашел артснаряд времен ВОВ

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ЧП произошло на днях в Барановичском районе, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома в пятницу, 24 июля.

В милицию обратился сельский житель из деревни Столовичи. Мужчина рассказал, что копал на своем участке траншею, чтобы в дальнейшем залить фундамент под дом, но наткнулся на подозрительный металлический предмет.

- На место незамедлительно выехала милиция и саперы. Найденный предмет, действительно, оказался снарядом. Специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 7404 определили, что это 75-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, - уточнили в пресс-службе.

Опасную находку изъяли, а затем уничтожили на полигоне. Участок тщательно обследовали - других боеприпасов или опасных находок во дворе сельчанина не нашли.

В милиции напомнили, что при обнаружении боеприпасов необходимо незамедлительно позвонить «102», прикасаться к снарядам опасно - это может спровоцировать взрыв.

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