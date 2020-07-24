2020-07-24T11:10:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Куда едет Тихановская с пикетами 24, 25 и 26 июля: озвучен график на ближайшие дни

24 июля она выступит в Глубоком, Новополоцке и Витебске, 25 июля - в Орше, Могилеве и Бобруйске, 26 июля - в Жлобине и Гомеле [расписание]
Григорий ГРИБОВ
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Куда едет Тихановская с пикетами 24, 25 и 26 июля: озвучен график на ближайшие дни.Куда едет Тихановская с пикетами 24, 25 и 26 июля: озвучен график на ближайшие дни.
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Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская продолжает свой агитационный тур по стране. Напомним, вчера пикет Тихановской в Борисове собрал, по разным данным, от 2 до 5 тысяч человек. Вот расписание предвыборных пикетов Светланы Тихановской на ближайшие дни:

24 июля, пятница:

Глубокое, 13.30. Площадка возле супермаркета «Белмаркет» (ул. Ленина, 107Б).

Новополоцк, 16.30. Вход в городской парк культуры и отдыха (район дома №1 по ул. Парковая).

Витебск, 19.00. Парк культуры и отдыха железнодорожников в районе центральной сценической площадки.

25 июля, суббота:

Орша, 12.00. Парк Героев, курган Бессмертия.

Могилев, 16.00. Ул. Гагарина 1, Ледовый дворец.

Бобруйск, 21.00. Ул. Урицкого, 76А, стадион.

26 июля, воскресенье:

Жлобин, 11.00. Парк «Приднепровский», бывшая библиотека.

Гомель, 20.00. Ул. Юбилейная, 48.

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