США потребовали у Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне, а Китай ответил закрытием посольства в Чэнду

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МИД Китая отозвал у посольства США разрешение на работу его генерального консульства в Чэнду, сообщил ресурс «Синьхуа» со ссылкой на сайт дипведомства.

Такое уведомление китайский МИД направил Соединенным Штатам в пятницу, 24 июля. Это стало ответной реакцией на решение со стороны США закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне.

Напомним, американское правительство потребовало закрыть консульство КНР в Хьюстоне во вторник, 21 июля. При этом в Белом Доме обвинили сотрудников генконсульства в незаконном трансфере технологий.

- Шаг США по закрытию генконсульства в Хьюстоне нарушает международное право, а также положения двустороннего консульского договора и наносит серьезный ущерб отношениям между Китаем и Соединенными Штатами, - заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

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