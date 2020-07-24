2020-07-24T11:12:59+03:00
Политика
КП Беларусь

США потребовали у Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне, а Китай ответил закрытием посольства в Чэнду

Дипведомства КНР и Соединенных Штатов обменялись претензиями
Надежда БУТОВИЧ
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Китай обвинил США в нарушении международного права. Фото: Reuters.Китай обвинил США в нарушении международного права. Фото: Reuters.
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МИД Китая отозвал у посольства США разрешение на работу его генерального консульства в Чэнду, сообщил ресурс «Синьхуа» со ссылкой на сайт дипведомства.

Такое уведомление китайский МИД направил Соединенным Штатам в пятницу, 24 июля. Это стало ответной реакцией на решение со стороны США закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне.

Напомним, американское правительство потребовало закрыть консульство КНР в Хьюстоне во вторник, 21 июля. При этом в Белом Доме обвинили сотрудников генконсульства в незаконном трансфере технологий.

- Шаг США по закрытию генконсульства в Хьюстоне нарушает международное право, а также положения двустороннего консульского договора и наносит серьезный ущерб отношениям между Китаем и Соединенными Штатами, - заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

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